Ραϊόλα: «Οταν μιλάμε για τον Πογκμπά ξυπνάνε ακόμα και οι νεκροί στην Αγγλία» (vid)

Ο Μίνο Ραϊόλα κλήθηκε να μιλήσει για το μέλλον του Πολ Πογκμπά και για την ενδεχόμενη επιστροφή του στη Γιουβέντους, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Το συμβόλαιο του Γάλλου μέσου ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όλα δείχνουν ότι δεν θα επεκτείνει τη συνεργασία του με τους «κόκκινους διαβόλους».

Στην Ιταλία πάντως παραμένουν αισιόδοξοι για την επιστροφή του στην Γιουβέντους, μιας και θεωρούν ότι πρώτη επιλογή για τον 28χρονο άσο είναι να φορέσει και πάλι τη φανέλα της πρώην ομάδας του.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο ατζέντης του Μίνο Ραϊόλα άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του Γάλλου μέσου, όταν ρωτήθηκε για το αν το όνειρο των οπαδών των «μπιανκονέρι» μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

«Το να ονειρεύεσαι είναι δωρεάν, όσοι δεν ονειρεύονται είναι νεκροί. Δεν απαγορεύω τα όνειρα σε κανέναν, τα κάνω κι εγώ κάθε μέρα, οπότε ας ονειρευόμαστε, είναι καλό για εσάς. Τότε να δούμε αν θα γίνουν πραγματικότητα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το συμβόλαιο του Πολ Πογκμπά με την Γιουνάιτεντ. Ας δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να σταματήσω κανέναν από το να ονειρευτεί τον Πολ στην Γιουβέντους .Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά όταν μιλάμε για τον Πογκμπά στην Αγγλία, ακόμη και οι νεκροί ξυπνάνε...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός στους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στη Συνέλευση της IAFA (Italian Football Agent) στη Ρώμη.

🗣 #Raiola su #Pogba alla #Juve: "Dicembre è il mese per sognare, ma meglio non dire nulla. Quando parlo di Paul in Inghilterra si svegliano pure i morti"

