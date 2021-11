Γιαννακόπουλος: Ξαναβρήκε φίλους και έπαιξε με τη Μπόλτον σε φιλανθρωπικό ματς (pics)

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Φαμπρίς Μουάμπα, ο Ιβάν Κάμπο και αρκετοί άλλοι πέρασαν ένα υπέροχο απόγευμα Κυριακής ως all-stars της Μπόλτον, δίνοντας το «παρών» σε αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Γιασκελάινεν, Τζέι – Τζέι Οκότσα, Ιβάν Κάμπο, Κέβιν Ντέιβις, Σαμ Ρίκετς και άλλοι πολλοί έπαιξαν μαζί με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο στην Bolton All – Star ομάδα, το απόγευμα της Κυριακής, σε ένα γιορτινό παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο «Stelios» που αγαπήθηκε από τον κόσμο του αγγλικού κλαμπ επέστρεψε εκεί όπου έκανε υπέροχα πράγματα και χάρηκε τη συμμετοχή του σε μια ιδιαίτερη μέρα, βάζοντας ξανά για λίγο τα ποδοσφαιρικά παπούτσια για να ξαναπαίξει δίπλα σε φίλους του.

Jay-Jay Okocha and Sam Allardyce re-created their dance from their Bolton days at an all-star charity game today! 😂🕺 pic.twitter.com/WmPjHlkNTT

Maybe the best special moment today playing again with my family :@OfficialBWFC

AND THANK YOU VERY MUCH TO 13.000 FRIENDS THAT THEY CAME ONCE AGAIN TO ENJOY TOGETHER 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍@premierleague @mallorcalegends @aeasolidaria pic.twitter.com/woZG64mrn2