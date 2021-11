Η συνάντηση Εβρά - Φέργκιουσον σε εκδήλωση για την αυτοβιογραφία του Γάλλου (vid)

Την ευκαιρία να τα πουν και πάλι από κοντά είχαν Πατρίς Εβρά και Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με τον Γάλλο να αφιερώνει αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του στον παλιό του προπονητή.

Πατρίς Εβρά και Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συνυπήρξαν για καιρό στην κοινή τους θητεία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο σεβασμός που τρέφει ο ένας για τον άλλον παραμένει αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου.

Καλύτερη απόδειξη αποτελεί η συνάντηση που είχαν σε εκδήλωση για την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του πρώην Γάλλου αστέρα, με τους δυο άνδρες να έχουν την ευκαιρία να τα πουν και πάλι από κοντά.

Μάλιστα ο Εβρά αφιέρωσε ένα από τα αντίτυπα στον παλιό του προπονητή στους Κόκκινους Διάβολους, με τον παλαίμαχο άσο να γράφει χαρακτηριστικά: «Αφεντικό ποτέ δεν σε φοβήθηκα, αλλά πάντα φοβόμουν μην σε απογοητεύσω».

Patrice Evra signs a copy of his autobiography for Sir Alex Ferguson 🥺❤️ pic.twitter.com/rElOnH1Dbw