Τότεναμ: Ο Σον ενδέχεται να συνεχίσει τη θητεία του στον στρατό στη Νότια Κορέα (vid)

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Τότεναμ, μετά το γεγονός ότι ο Σον ενδέχεται να χρειαστεί να συνεχίσει την υποχρεωτική του θητεία του στο στρατό.

Τον περασμένο χρόνο η διακοπή της αγωνιστικής δράσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Σον προκειμένου να εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός της Τότεναμ, είχε απαλλαγεί από το βασικό μέρος αυτής καθώς ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε, το 2018, το χρυσό μετάλλιο στους Ασιατικούς αγώνες, εξέλιξη που μείωσε το υποχρεωτικό κομμάτι της θητείας του σε τρεις εβδομάδες.

Παρά το γεγονός όμως ότι τον Μάιο ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία, διάρκειας λίγων εβδομάδων, τώρα ο Σον ενδέχεται να συνεχίσει την υποχρεωτική του θητεία του στο στρατό. Συγκεκριμένα, o 29χρονος άσος των «πετεινών» θα χρειαστεί να ολοκληρώσει 544 ώρες εθελοντικής εργασίας εντός 34 μηνών στρατιωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να απαλλαχθεί από την πλήρη στρατιωτική θητεία.

Ενα σενάριο το οποίο εάν επαληθευτεί, ο Αντόνιο Κόντε θα χάσει ένα από τα υπερπολύτιμα «όπλα» που έχει στη διάθεσή του.

🚨 BREAKING: Son Heung Min may have to do military service again. He has to do 544 hours of volunteer work within 34 months of military training. Son has to do his remaining 272 hours in South Korea within 6 months. [Football Asian] pic.twitter.com/fNlEKxgYBr