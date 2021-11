Ατζούν Ιλιτζαλί: Ο «Mr. Survivor» επιβεβαίωσε τις φήμες για εξαγορά της Χαλ

Στην τελική ευθεία της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της Χαλ βρίσκεται ο Τούρκος τηλεοπτικός παραγωγός, Ατζούν Ιλιτζαλί, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος στα social media.

Θέμα χρόνου φαίνεται πως αποτελεί η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου της Χαλ στον Ατζούν Ιλιτζαλί.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Τούρκος τηλεοπτικός παραγωγός, γνωστός στο ελληνικό κοινό από την παραγωγή του «Survivor», είχε δώσει τα χέρια με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Ασέμ Αλάμ για την εξαγορά του συλλόγου έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ και μια ανάρτηση του ίδιου στα social media ήρθε να επιβεβαιώσει το γεγονός.

«Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. 12 Μαΐου του 2021. Η πρώτη μέρα που έφτασα σε αυτήν την πανέμορφη πόλη. Μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, βίωσα πολλές όμορφες στιγμές και γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, παρακολουθούσα τους οπαδούς με μεγάλο θαυμασμό. Είμαι επίσης εντυπωσιασμένος από την τρομερή στήριξη π[ου παρέχουν στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Ο Αλάμ είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μας παρείχε τεράστια βοήθεια καθ΄όλη αυτή την περίοδο. Θα ήθελα να του στείλω στείλω την ευγνωμοσύνη μου και τον σεβασμό σε αυτόν και την οικογένειά του. Ελπίζω ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και το όνειρο μου θα γίνει πραγματικότητα» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

