Άρσεναλ κ-23: Έχανε 3-0 και ισοφάρισε με τρία γκολ στις καθυστερήσεις! (vid)

Η ομάδα κ-23 της Άρσεναλ έκανε απίθανη επιστροφή στο ματς με την αντίστοιχη της Λέστερ, σκοράροντας τρεις φορές στις καθυστερήσεις για να διαμορφώσει το τελικό 3-3!

Οι νεαροί παίκτες των «κανονιέρηδων» χρειάστηκε να βρουν δίχτυα στο 90' + 1', το 90' + 3' και το 90' + 7' για να πάρουν τον βαθμό στο παιχνίδι για την Premier League 2.

Μάλιστα, το γκολ του Μπάλογκαν που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ήταν μαγικό, με τον σκόρερ να κάνει κοντρόλ με πλάτη στην εστία, να σηκώνει τη μπάλα από το έδαφος και να γυρίζει αμέσως το αριστερό σουτ για να σκοράρει.

Δείτε το βίντεο:

The Arsenal U23 Academy team came back from 3-0 down during stoppage time 🤯



⚽90+2

⚽90+4

⚽90+7



and THIS was the equaliser 🔥pic.twitter.com/dse836KihK