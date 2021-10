Νόριτς: Στον πάγκο Γιαννούλης και Τζόλης κόντρα στη Λιντς

Οι Δημήτρης Γιαννούλης και Χρήστος Τζόλης δεν πήραν φανέλα βασικού από τον Ντάνιελ Φάρκε, για το ματς απέναντι στη Λιντς.

Τα «καναρίνια» υποδέχονται στο «Κάροου Ρόουντ» τη Λιντς του Μαρσέλο Μπιέλσα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League.

Η νεοφώτιστη Νόριτς θα επιδιώξει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς έως τώρα είναι η μοναδική ομάδα, μαζί με τη Νιουκάστλ, η οποία δεν έχει πανηγυρίσει τρίποντο.

Για τον αγώνα με την Λιντς, ο Ντάνιελ Φάρκε, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, όπως αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη με τον Μίλοτ Ρασίκα, για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο 26χρονος Ελληνας μπακ ήταν βασικός στα τρία τελευταία παιχνίδια της Νόριτς, ωστόσο σήμερα (31/10, 16:00) θα παρακολουθήσει τον αγώνα της ομάδας του από τον πάγκο.

Στον πάγκο βρίσκεται επίσης και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος μέχρι στιγμής μετράει πέντε συμμετοχές με την αγγλική ομάδα, σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ Three changes to starting XI

▪️ Giannoulis, Lees-Melou and Gibson make way

▪️ Rashica, Dowell and Omobamidele come in#NCFC | #NORLEE pic.twitter.com/kic4tetBqY