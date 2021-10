Κέπα: Ο κορυφαίος της Τσέλσι στη διαδικασία των πέναλτι (vids)

Ακόμα μια διαδικασία με πέναλτι, ακόμα μια πολύ σημαντική συμβολή από τον Κέπα για την Τσέλσι, με τον Ισπανό ν' αποδεικνύει πως ίσως και να είχε δίκιο τότε με τον Σάρι...

Η Τσέλσι βρίσκεται στα προημιτελικά του Carabao Cup με τη νίκη επί της Σαουθάμπτον που ήρθε από την άσπρη βούλα, μετά το ισόπαλο 1-1 της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης, δίχως φυσικά να υπάρχει πλέον παράταση.

Ο Κέπα πήρε την ευκαιρία του αντί του Μεντί που εντυπωσιάζει και ο Ισπανός ήταν αυτό ακριβώς που χρειαζόταν η Τσέλσι, από τη στιγμή που το παιχνίδι κρίθηκε στην «ρωσική ρουλέτα».

Έχοντας πλέον αποκρούσει 9 πέναλτι στη συγκεκριμένη διαδικασία με τη μπλε φανέλα, είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας σε αυτό το κομμάτι στα χρονικά των «μπλε».

Από τον ημιτελικό του LeagueCup απέναντι στην Τότεναμ μέχρι και το ματς με την Σαουθάμπτον το βράδυ της Τρίτης, οι «μπλε» έχουν βρεθεί 7 φορές στα πέναλτι και εκεί ο Κέπα έχει πραγματοποιήσει αποκρούσεις στις 5 από αυτές τις διαδικασίες.

Μονάχα στον τελικό του 2019 με την Σίτι και στο ευρωπαϊκό Super Cup με τη Λίβερπουλ – που κατέκτησε το τρόπαιο – δεν κατάφερε να σώσει κάποιο χτύπημα αντιπάλου του.

