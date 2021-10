Φίλος της Γιουνάιτεντ πήρε τη φανέλα από τον Φιρμίνο και μετά την έκρυψε (vid)

Ενας μικρός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ζήτησε τη φανέλα από τον Ρομπέρτο Φιρμίνο και μόλις την παρέλαβε στα χέρια του, την έκρυψε γρήγορα, προτού γίνει αντιληπτός από την υπόλοιπη εξέδρα.

Μετά τον ιστορικό διασυρμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Λίβερπουλ (0-5), πολλοί οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» δεν είχαν όρεξη για πολλά και αποχώρησαν με σκυμμένο το κεφάλι από το «Ολντ Τράφορντ».

Ωστόσο, ένα μικρός πιτσιρικάς θέλησε να πάρει ένα ενθύμιο στο σπίτι του, αφού η Γιουνάιτεντ δεν του έκανε το... χατίρι να νικήσει κι έτσι ζήτησε από τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, τη φανέλα το. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Λίβερπουλ, του την έδωσε κι αμέσως ο φίλος των «κόκκινων διαβόλων» την έκρυψε προτού γίνει αντιληπτός από τους υπόλοιπους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.

