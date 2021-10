Ρόμπερτσον στο 5-0: «Συνεχίζουμε, να είστε αδίστακτοι»! (vid)

Ο Άντι Ρόμπερτσον παρά το μεγάλο σκορ στο 50ο λεπτό του ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Γιουνάιτεντ, ζητούσε ακόμα περισσότερα γκολ από τους συμπαίκτες του!

Ο «Ρόμπο» δεν δείχνει έλεος! Βρήκε πρόσφορο έδαφος για να γράψει ιστορία η ομάδα του και να είναι κι εκείνος κομμάτι αυτού του μεγάλου κεφαλαίου ιστορίας και γι' αυτό δεν ήθελε να δει τους συμπαίκτες του να κατεβάζουν ταχύτητα.

Με τον Σαλάχ να έχει ολοκληρώσει το μυθικό χατ-τρικ στο «Ολντ Τράφορντ» στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης για το 5-0, ο Σκωτσέζος φουλ μπακ φώναξε στους υπόλοιπους: «Συνεχίζουμε, να είστε αδίστακτοι, πάμε»!

5-0 up…



“Keep going, be ruthless, come on!”



Love Robbo’s mentality. pic.twitter.com/yQxKwdOGif