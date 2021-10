Οι παίκτες της Σίτι έστειλαν μήνυμα στήριξης στον οπαδό που είναι σε κώμα μετά τον ξυλοδαρμό του στο Βέλγιο (vid)

Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτ, δεν ξέχασαν τον οπαδό τους που ξυλοκοπήθηκε άγρια μετά τον αγώνα με την Μπριζ και αφιέρωσαν ειδικά μπλουζάκια για εκείνον.

Η Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισε σπουδαία νίκη μεσοβδόμαδα, επικρατώντας με 5-1 της Κλαμπ Μπριζ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Η νίκη των «Πολιτών», όμως επισκιάστηκε από ένα άσχημο γεγονός, καθώς ο 63χρονος Βέλγο φίλος της Σίτι, Γκουίντο Ντε Πάου, βρίσκεται σε κώμα και δίνει μάχη εδώ και μερικά 24ωρα για να κρατηθεί στη ζωή μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από οπαδούς της Μπριζ.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν τον ξέχασαν και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης τους στον αγώνα με την Μπράιτον, φόρεσαν όλοι τους μπλουζάκια με ξεκάθαρο μήνυμα: «Είμαστε μαζί σου Γκουίντο».

«Είμαστε όλοι εδώ για αυτόν και για αυτό φορέσαμε το T-shirt απόψε, να δείξουμε το σεβασμό μας. Μαχόμαστε όλοι για αυτόν». ανέφερε από την πλευρά του, ο Φιλ Φόντεν στο «Sky Sports».

🗣 "We're all here for him, we're fighting for him."



Phil Foden on the t-shirts that the whole Manchester City squad are wearing for the fan Guido De Pauw who was attacked in Belgium pic.twitter.com/tn4TPMmBsK