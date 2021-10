Πογκμπά: «Μας άξιζε η ήττα, έχουμε λάθος νοοτροπία και τακτική» (vid)

Ο Πολ Πογκμπά δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του μετά τη νέα βαριά ήττα από τη Λέστερ (4-2) και μάλιστα, άφησε το «καρφί» προς τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να... αιωρείται.

Άλλη μια ήττα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το τελευταίο διάστημα και κυρίως άλλη μια αποκαρδιωτική εμφάνιση γεμάτη λάθη, αδράνεια και έλλειψη χαρακτήρα. Η Λέστερ έκανε... πλάκα με τον δικό της τρόπο κόντρα στο σύνολο του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, βάζοντας τέλος στο ιστορικό ρεκόρ τους με 29 σερί ματς δίχως ήττα εκτός έδρας και ο Πολ Πογκμπά είχε πολλά να πει για την ομάδα του μετά το τέλος του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος μέσος παραδέχθηκε ότι η ήττα ήταν δίκαιη για τους Κόκκινους Διαβόλους και δήλωσε το προφανές, ότι η προβληματική εικόνα και τα ματς που στραβώνουν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο δεν είναι κάτι πρόσφατο, τονίζοντας ότι ο Νορβηγός τεχνικός, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του δεν έχουν σωστή νοοτροπία και τακτική στο παιχνίδι τους:

«Αξίζαμε να χάσουμε. Για να είμαι ειλικρινής, κάνουμε εδώ και πολύ καιρό τέτοια παιχνίδια. Δεχόμαστε εύκολα, χαζά γκολ. Πρέπει να βρούμε κάτι, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να βρούμε τη σωστή νοοτροπία, τη σωστή τακτική, να επιμείνουμε σε αυτήν και να λύσουμε το πρόβλημα»



"We haven't found the problem and we need to find the problem. We need to be more mature I think because I think we deserved to lose today."



Paul Pogba feels Manchester United have been having the same problem for a long time now and needs to solve it pic.twitter.com/FTbDbJJXku