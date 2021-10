Ρανιέρι: «Γιατί να μην προπονώ μέχρι τα 80 μου;» (vid)

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από τη Γουότφορντ και στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε την επιθυμία του να βρίσκεται στους πάγκους μέχρι και τα 80 του χρόνια.

Πέντε χρόνια μετά το έπος της Λέστερ ο Κλαούντιο Ρανιέρι επέστρεψε στην Premier League. Ο Ιταλός τεχνικός υπέγραψε στις αρχές του Οκτώβρη, διετές συμβόλαιο με τη Γουότφορντ. Πρόκειται για τη 18η ομάδα που προπονεί στην καριέρα του και τον τέταρτο σταθμό στην καριέρα του στην Αγγλία μετά από Τσέλσι (2000-2004), Λέστερ (2015-17) και Φούλαμ (2018-19).

Ο πολύπειρος τεχνικός κλείνει στις 20 Οκτωβρίου τα 70 του χρόνια, ωστόσο δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα από τους πάγκους. Μιλώντας κατά την παρουσίαση του από τη Γουότφορντ επισήμανε πως μπορεί να προπονεί μέχρι τα 80 του χρόνια.

"Βαριέμαι πολύ αν δεν μείνω στο ποδόσφαιρο Αγαπώ το ποδόσφαιρο. Αγαπώ τη ζωή. Μπορώ να προπονώ μέχρι τα 70, 80 ίσως, γιατί όχι; Ο γηραιότερος προπονητής στην Αγγλία ίσως με μπαστούνι

Γύρισα για να πετύχω κάτι με τη Γουότφορντ. Είμαι ένας φιλόδοξος άνθρωπος. Ο πρόεδρος είναι επίσης φιλόδοξος. Θα δώσω όλη μου την ενέργεια, όλο το πνεύμα μου στη δουλειά μου και είμαι τόσο χαρούμενος γι' αυτό", τόνισε μεταξύ άλλων ο Ιταλός προπονητής των «Χόρνετς».

🗣 "I am so young." 😄



Watford boss Claudio Ranieri says he feels great upon his return to management in the Premier League 🙌 pic.twitter.com/nRM5oLRRoI