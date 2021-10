Νιούκαστλ: Σε προχωρημένες επαφές με Μπρένταν Ρότζερς για την τεχνική ηγεσία

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το όνομα του Μπρένταν Ρότζερς για τη Νιούκαστλ, με τη νέα διοίκηση να έχει ανοίξει κύκλο επαφών με την πλευρά του έμπειρου τεχνικού.

Η απελευθέρωση από τον Μάικ Άσλεϊ και η μεταβίβαση του 80% των μετοχών στο πανίσχυρο PIF έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ σηματοδοτεί νέα εποχή για τη Νιούκαστλ, με τους Σαουδάραβες ιδιοκτήτες να ξεκινούν τις αλλαγές από τη θέση του προπονητή.

Η απόφαση του για την απομάκρυνση του Στιβ Μπρους από την τεχνική ηγεσία θεωρείται πλέον ειλημμένη και η διοίκηση είχε ξεκινήσει εδώ και μέρες το δικό της σαφάρι κατά μήκος της ευρωπαϊκής ελίτ, προκειμένου να κατασταλάξει στην καλύτερη δυνατή επιλογή για τη διάδοχη κατάσταση.

Σε πρώτο πλάνο φαίνεται πως βρίσκεται το όνομα του Μπρένταν Ρότζερς ο οποίος συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που αναζητούν οι «Καρακάξες» στο πρόσωπο του νέου τους τεχνικού, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Νικολό Σίρα, η Νιούκαστλ του προσφέρει πενταετές συμβόλαιο προκειμένου να εγκαταλείψει τη Λέστερ μεσούσης της σεζόν και να αναλάβει τα ηνία, όμως ακόμα δεν έχει προκύψει οριστική συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι Άγγλοι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αν θέλουν να ολοκληρώσουν το deal, αφού η ρήτρα του με τις Αλεπούδες ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ.

