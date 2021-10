Άρσεναλ: Ο Γουίλσιρ στις προπονήσεις της ομάδας (pics)

Έμπρακτη απόδειξη της βοήθειας και της σχέσης ανάμεσα στην Άρσεναλ και τον Τζακ Γουίλσιρ αποτελεί η παρουσία του Άγγλου χαφ στις προπονήσεις των «κανονιέρηδων» για να βρεθεί ξανά στην ιδανική κατάσταση και να ψάξει για ομάδα!

Ο Γουίλσιρ έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς όσο ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στο τοπ επίπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος που από βασικός στην Άρσεναλ και την εθνική ομάδα της Αγγλίας είδε την κατηφόρα να μην έχει τελειωμό στην καριέρα του και να είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος δίχως προτάσεις και με απόλυτη άγνοια για το μέλλον του στο ποδόσφαιρο.

Παρ' όλα αυτά, η Άρσεναλ είναι εκεί για να σταθεί στο πλάι του και να τον βοηθήσει!

Ο Τζακ Γουίλσιρ εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να δουλέψει και να φτάσει στο επίπεδο που θα του επιτρέψει να προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων ώστε να συνεχίσει την καριέρα του.

Hey, @JackWilshere 👋❤️



We're helping Jack prepare and train for his next step, while he continues to do his coaching badges pic.twitter.com/KI41WlTNdx