Μπράιτον: Συνελήφθη ο Ιβ Μπισουμά για σεξουαλική κακοποίηση (vid)

Ο 25χρονος μέσος της Μπράιτον, Ιβ Μπισουμά συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (05/10) για σεξουαλική κακοποίηση.

Αντιμέτωπος με την αγγλική δικαιοσύνη θα βρεθεί ο μέσος των «γλάρων» από την Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς συνελήφθη από τις Αρχές, μετά από επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα, ο Ιβ Μπισουμά συνελήφθη μετά από καταγγελία, με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης. Εκτός από τον ποδοσφαιριστής της Μπράιτον, η αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη ενός άνδρα, περίπου 40 ετών.

Oι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο κρατητήριο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Η Μπράιτον με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Η Μπράιτον και η Χόουβ Άλμπιον γνωρίζουν ότι ένας παίκτης της βοηθά την αστυνομία στη διερεύνηση ενός φερόμενου αδικήματος. Τα θέματα υπόκεινται σε νομική διαδικασία και επομένως ο σύλλογος δεν μπορεί να κάνει περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».

Από την πλευρά της η αστυνομία του Σάσεξ επιβεβαίωσε τη σύλληψη των δύο ανδρών: «Δύο άνδρες συνελήφθησαν αφού μια γυναίκα ανέφερε σεξουαλική επίθεση σε χώρο στο Μπράιτον, τα ξημερώματα της Τετάρτης (06 Οκτωβρίου). Ένας άνδρας στα 40 του και ένας άνδρας στα 25 του, και οι δύο από το Μπράιτον, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για σεξουαλική επίθεση και παραμένουν υπό κράτηση αυτή την ώρα. Το θύμα λαμβάνει ειδική υποστήριξη από αξιωματικούς».

Brighton’s Yves Bissouma has been arrested on suspicion of sexual assault at a seafront nightclub in Brighton in the early hours of this morning. 🤯 pic.twitter.com/swoO90hh3I