Κριστιάνο Ρονάλντο και Χαμπίμπ... συγκρούονται πρόσωπο με πρόσωπο (vid)

O πρωταθλητής του UFC, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ βρέθηκε πριν από μερικές μέρες στο «Όλντ Τράφορντ» όπου είχε την ευκαιρία να... αναμετρηθεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου δηλώνει ο Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ που βρέθηκε το Σάββατο (2/10) στα επίσημα του «Όλντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον.

Πριν την έναρξη του αγώνα ο αήττητος πρωταθλητής του UFC που εγκατέλειψε το «κλουβί» μέσα στο 2021 είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με μερικούς ποδοσφαιριστές των Κόκκινων Διάβολων, μεταξύ αυτών και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι δυο τους μάλιστα μιμήθηκαν και το... καθιερωμένο «stand off» που γίνεται πριν τους αγώνες του UFC ανάμεσα σε δυο μαχητές, με τον Ρώσο ακολούθως να μιλάει με τα καλύτερα λόγια τον CR7.

«Μιλήσαμε λίγο και μου είπε ότι θα είναι στον πάγκο. Ο Κριστιάνο είναι ένας πρωταθλητής, με πολλά τρόπαια, πολλά Champions League και ήταν ενδιαφέρον να του μιλήσω από κοντά και να συγκρίνω όσα έχουμε καταφέρει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος.

He is a best ever, keep doing your things Champ, you inspire millions of people around the World 🌍 @Cristiano pic.twitter.com/CwehesVlFK