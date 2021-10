Ο Ρανιέρι νέος προπονητής στη Γουότφορντ

Την τέταρτη ομάδα της Premier League στην καριέρα του αναλαμβάνει ο Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος αποτελεί κι επίσημα τον νέο προπονητή της Γουότφορντ μετά την απόλυση του Σίσκο Μουνιόθ.

Τσέλσι, Λέστερ, Φούλαμ και τώρα Γουότφορντ. Ο Κλαούντιο Ρανιέρι επέστρεψε κι επίσημα στην Premier League, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία των Χόρνετς μετά την απόλυση του Χίσκο Μουνιόθ.

Ο 69χρονος allenatore που έγραψε ιστορία οδηγώντας τις Αλεπούδες στο πρωτάθλημα το 2016, έμεινε ελεύθερος από τη Σαμπντόρια το περασμένο καλοκαίρι και συμφώνησε με τους κιτρινόμαυρους για τα επόμενα δύο χρόνια, με την ομάδα προς το παρόν να βρίσκεται στην 15η θέση της PL με επτά βαθμούς.

Αυτός θα είναι ο 18ος διαφορετικός πάγκος στην καριέρα του πολύπειρου Ιταλού, μεταξύ των οποίων κι εκείνος της εθνικής Ελλάδος στο αποτυχημένο του πέρασμα το 2014.

Τη σεζόν 2018-19, δεν απέφυγε τον υποβιβασμό με τη Φούλαμ, η οποία είχε τερματίσει ουραγός.

Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio!