Κάι Ρούνεϊ: Πέτυχε καρέ στην ήττα της Γιουνάιτεντ κ-12 από τη Λίβερπουλ

Ο Κάι Ρούνεϊ φαίνεται ότι αρχίζει και αποκτά το ένστικτο του σκόρερ που είχε ο πατέρας του και πέτυχε τέσσερα τέρματα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κ-12, σε ντέρμπι απέναντι στην Λίβερπουλ!

Ο μεγαλύτερος εκ των τεσσάρων παιδιών του θρύλου των «κόκκινων διαβόλων» και νυν προπονητή της Ντέρμπι Κάουντι, φαίνεται πως ίσως η Γιουνάιτεντ να έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τον επόμενο... καυτό στράικερ της ομάδας.

Ο Κάι Ρούνεϊ έχει κερδίσει μια θέση στο τμήμα κ-12 της ομάδας του Μάντσεστερ και από τις πρώτες του στιγμές ως μέλος του συλλόγου δείχνει ότι έχει ιδιαίτερη έφεση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Σε ντέρμπι απέναντι στη Λίβερπουλ, ο γιος του θρυλικού επιθετικού πέτυχε και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του, ωστόσο, οι «κόκκινοι» ήταν εκείνοι που πήραν τη νίκη με το τελικό 5-4.

Kai Rooney scored all four goals in a 5-4 loss to Liverpool's U12's over the weekend.



Just like his dad 🔥 pic.twitter.com/S9V35jwxb4