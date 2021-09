Αρσεναλ: Χάνει για τρεις μήνες τον Τσάκα

Ατυχος στάθηκε ο Γκρανίτ Τσάκα, καθώς λόγω του τραυματισμού του, θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες.

Ο 29χρονος Ελβετός μέσος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τότεναμ και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του δεν ήταν ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Άρσεναλ, ο Τσάκα θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς υπέστη σοβαρή ζημιά στο γόνατό του.

Τα ευχάριστα όμως της υπόθεσης είναι ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και δεν θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν.

