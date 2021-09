Κάραγκερ για Τότεναμ: «Στο φεγγάρι έχει λιγότερο κενό χώρο»! (vid)

Ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν μπορούσε να κρατήσει την τρομερή ατάκα που του ήρθε στο μυαλό βλέποντας το κέντρο της Τότεναμ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς».

Σαφέστατος. Λιτός και απέρριτος στην περιγραφή της κατάστασης που βίωσε η ομάδα του Νούνο Σάντο και την εικόνα που παρουσίασαν τα «σπιρούνια» στο Κυριακάτικο παιχνίδι στο Βόρειο Λονδίνο.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ έψαχνε να βρει παίκτες στον άξονα της Τότεναμ, δεν υπήρχε πουθενά κάποιος για να ενώσει τις γραμμές της ομάδας και κάπως έτσι ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ ανέφερε στον τηλεοπτικό «αέρα» του SkySports:

«Στο φεγγάρι έχει λιγότερο κενό χώρο...»! Κυκλώνοντας τους Χόιμπιεργκ, Ντομπελέ και Ντέλε Άλι, ο νυν τηλεπαρουσιαστής έκανε ξεκάθαρο το τεράστιο πρόβλημα για τους ηττημένους του ντέρμπι...

🗣"There's less space on the moon." 🌝@Carra23 was highly critical of Tottenham's midfield against Arsenal yesterday. pic.twitter.com/BgcBtHHPNR