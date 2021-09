Σόλσκιερ: «Κάποιος προπονητής πέρυσι είπε ότι παίρνουμε πέναλτι και φέτος βλέπουμε διαφορά...» (vid)

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έριξε «μπηχτή» προς τον Γιούργκεν Κλοπ μετά τα πέναλτι που δεν πήρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη νίκη (2-1) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Γουέστ Χαμ.

Ο Σόλσκιερ φαίνεται ότι ουδέποτε ξέχασε συγκεκριμένη δήλωση του κόουτς της Λίβερπουλ από την περασμένη σεζόν, όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονταν με μεγάλη συχνότητα στην άσπρη βούλα για να σκοράρουν.

Τώρα, μετά και τα δυο πέναλτι που ορθά ζήτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη δύσκολη νίκη (2-1) επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντε Χέα να έχει αποκρούσει την εκτέλεση του Νομπλ στις καθυστερήσεις, ο Νορβηγός τεχνικός είπε στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής:

«Κάποιος συγκεκριμένος πέρυσι είχε μιλήσει για τα πέναλτι και τελικά φέτος φτάσαμε να παίρνουμε αποφάσεις από τους διαιτητές πολύ πιο δύσκολα...»!

"There was a certain manager last year who was starting to worry about us getting penalties"



Manchester United boss Ole Gunnar Solskjaer believes Jurgen Klopp's comments may be influencing referees this season.



