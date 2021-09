Μάτιτς: Έδωσε ύπουλη γονατιά στην «οικογένεια» του Τσουφάλ (vid)

Ο Νεμάνια Μάτιτς δίχως λόγο προσπάθησε να χτυπήσει τον Βλάντιμιρ Τσουφάλ σε πολύ ευαίσθητο σημείο, αποφεύγοντας την τιμωρία στον αποκλεισμό (1-0) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γουέστ Χαμ στο Carabao Cup.

Ο Σέρβος μέσος των «κόκκινων διαβόλων» λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Τετάρτης σε φάση όπου συμμετείχε και ο Τσουφάλ, για κάποιο λόγο σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να πονέσει τον αντίπαλό του.

Έτσι, δίχως να το δικαιολογεί ο βηματισμός του και άνευ λόγου, ο Μάτιτς απλά ύψωσε το γόνατο και χτύπησε τον αντίπαλό του στο ευαίσθητο σημείο...

Ο Μάτιτς απέφυγε την τιμωρία για την κίνηση που έκανε...

Crying... Matić gave Coufal a vasectomy right on the pitch.



All jokes aside, I see nothing wrong here, it's just a footballer kicking a ball.

pic.twitter.com/qKidIBs2cw