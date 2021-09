Τζάρεντ Γκίλετ: Ο πρώτος ξένος στην ιστορία της Premier League (pic)

Για πρώτη φορά ένας μη Βρετανός διαιτητής θα σφυρίξει ματς Premier League κι αυτός θα είναι ο Αυστραλός, Τζάρεντ Γκίλετ, στο προσεχές Γουότφορντ - Νιούκαστλ (25/9, 17:00, Cosmotesports).

Ιστορία ετοιμάζεται να γράψει ο Τζάρεντ Γκίλετ στα γήπεδα της Premier League. Ο 34χρονος Αυστραλός ρέφερι ορίστηκε από τη διοργανώτρια αρχή για να διευθύνει το ματς ανάμεσα σε Γουότφορντ και Νιούκαστλ το προσεχές Σάββατο (25/9, 17:00) κι αναμένεται να γίνει ο πρώτος διαιτητής εκτός Μεγάλης Βρετανίας που σφυρίζει ματς στην κορυφαία κατηγορία από καταβολής της το 1991.

Ο Γκίλετ εντάχθηκε στην πυραμίδα των διαιτητών της EFL το 2019 όταν και μετακόμισε στην Αγγλία, έχοντας στο ενεργητικό του εννιαετή θητεία στα γήπεδα της A-League, της πρώτης τη τάξει κατηγορίας του αυστραλιανού ποδοσφαίρου.

Σε αυτή τη διετία είχε σφυρίξει ματς στη League Two, στη League One, αλλά και στην Championship, με αποκορύφωμα τον ημιτελικό των play-offs ανόδου τον περασμένο Μάιο ανάμεσα σε Μπόρνμουθ και Μπρέντφορντ.

Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2019 είχε βρεθεί και στο διαιτητικό τιμ του VAR στον αγώνα της Άρσεναλ κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, ακυρώνοντας για επιθετικό φάουλ το δεύτερο γκολ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου που θα έδινε τη νίκη στους Κανονιέρηδες στο 84'.

Match official appointments for #PL Matchweek 6 (Sep 25-27) have been confirmed



🇦🇺 Jared Gillett will take charge of his first #PL match making him the first overseas referee to do so



https://t.co/LWxow6gW0o pic.twitter.com/swJXEDF4Ci