Νότιγχαμ Φόρεστ: Αναλαμβάνει τα ηνία της ο Στιβ Κούπερ (vid)

Στο πρόσωπο του Στιβ Κούπερ βρήκε η Νότιγχαμ Φόρεστ, τον αντικαταστάτη του Κρις Χιούτον.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας τον Στίβεν Ριντ, υπηρεσιακό προπονητή, κατέκτησε την πρώτη της νίκη στην Championship μετά από οκτώ αγώνες, επικρατώντας με 2-0 της Χάντερσφιλντ.

Οι οπαδοί της Νότιγχαμ ωστόσο παραμένουν δυσαρεστημένοι και ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με την πορεία της ομάδας τους, καθώς την βλέπουν να οδεύει με μαθηματική ακρίβεια προς τον υποβιβασμό στην League 1, εξαπολύοντας μάλιστα κι επίθεση στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Από την πλευρά της πάντως η διοίκηση της Νότιγχαμ συμφώνησε με τον Στίβ Κούπερ, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 41χρονος τεχνικός, ο οποίος στο παρελθόν ήταν προπονητής της Σουόνσι, των Ακαδημιών της Λίβερπουλ αλλά και της U16 και U17 της εθνικής Αγγλίας, συμφώνησε σε όλα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ κι έτσι θα διαδεχθεί τον Κρις Χιόυτον.

✅ Steve Cooper has agreed to become the new Nottingham Forest manager pic.twitter.com/bVGllqMogI