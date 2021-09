Τσιμίκας - Σαλάχ: Τα συγχαρητήρια για τα 100 γκολ που έχουν σκοράρει... παρέα (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν ξέχασε τον φίλο του και 100άρη πια στην Premier League, Μο Σαλάχ, σχολιάζοντας με αυτοσαρκαστικό τρόπο την ξεχωριστή φανέλα που του χάρισε το κλαμπ για το μεγάλο ορόσημο.

Το κλαμπ των παικτών με 100 γκολ στην PL απέκτησε και νέο συμμετέχοντα το απόγευμα της Κυριακής (12/9). Ο Μο Σαλάχ σκόραρε κόντρα στη Λιντς κι έπιασε τον τριψήφιο αριθμό με την τέταρτη πιο γρήγορη επίδοση σε ματς (162) πίσω από τους Αγουέρο, Σίρερ, Ανρί, Κέιν, με τη Λίβερπουλ να του αφιερώνει μια ξεχωριστή φανέλα με το «100» στην πλάτη. Ο κολλητός του από πέρυσι, Κώστας Τσιμίκας, λοιπόν, δεν γινόταν να μη τον συγχαρεί για το σπουδαίο επίτευγμα, αλλά φρόντισε να το κάνει με χιουμοριστικό τρόπο και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας μπακ ευχαρίστησε το κλαμπ για την πρωτοβουλία της φανέλας με τον αριθμό των γκολ που έχει σκοράρει... παρέα με τον Αιγύπτιο επιθετικό. Φυσικά, ο «Τσίμι» δεν έχει ανοίξει ακόμη λογαριασμό με τους Reds, κάτι που μένει να δούμε αν θα αλλάξει στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.

«Σπουδαία κίνηση από τον σύλλογο να βγάλει φανέλα για όλα τα γκολ που έχω σκοράρει εγώ μαζί με τον Μο στην Premier League. Οκ, ίσως έχει μεγαλύτερη συνεισφορά από μένα. Συγχαρητήρια Αιγύπτιε βασιλιά, θρύλος εντός κι εκτός γηπέδου», έγραψε χαρακτηριστικά για τον 29χρονο σταρ.



