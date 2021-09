Κέιν: Παραμένει «άσφαιρος» και προβληματίζει (vid)

Αρνητικό ρεκόρ για τον Χάρι Κέιν με την Τότεναμ στην Premier League, καθώς μετά από τέσσερα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, παραμένει χωρίς γκολ.

Μεγάλη συζήτηση υπήρξε το καλοκαίρι για το μέλλον του Χάρι Κέιν. Ο υψηλόσωμος στράικερ βρέθηκε μια ανάσα από την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η διοίκηση της Τότεναμ ήταν ανένδοτη κι εν τέλει δεν τον παραχώρησε, διατηρώντας τον και τη φετινή σεζόν στο ρόστερ της.

Παρ' όλα αυτά ο 28χρονος Άγγλος επιθετικός, ο οποίος άργησε να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και αγώνων με την Τότεναμ, δεν φαίνεται ότι έχει το μυαλό του στα «σπιρούνια».

Εχει αγωνιστεί σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος και συγκεκριμένα για 288 αγωνιστικά λεπτά, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μετράει μόλις 4 σουτ προς την αντίπαλη εστία.

Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση όμως, είναι ότι ο Κέιν για πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2015/16, παραμένει «άσφαιρος» μετά από τέσσερις αναμετρήσεις που αγωνίστηκε.

📊 Harry Kane's 2021/22 Premier League record



📉 The first time Kane has failed to score in the opening four games since 2015/16 pic.twitter.com/b26dQu2OF5