Κλάτενμπεργκ: «Το περιστατικό με τον Μίκελ θα μου κατέστρεφε τη ζωή» (pic & vid)

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, μέσω της αυτοβιογραφίας του αναφέρεται στο περιστατικό ρατσισμού με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Όμπι Μίκελ της Τσέλσι, σε ένα ματς και μία αντίδραση που θα μπορούσε να του στοιχίσει τα πάντα.

Κατά την διαιτητική του καριέρα ο Κλάτενμπεργκ διεύθυνε 297 παιχνίδια στην Premier League, το τελικό του Champions League 2016 αλλά και του Euro την ίδια χρονιά. Ωστόσο, ο εκ τω κορυφαίων διαιτητών της εποχής του, κατηγορήθηκε για ρατσισμό το 2012, στο ντέρμπι μεταξύ της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο έληξε 3-2 υπέρ των «κόκκινων διαβόλων».

Συγκεκριμένα ο Κλάτενμπεργκ κατηγορήθηκε για ρατσιστικές προσβολές στον Νιγηριανό Τζον Όμπι Μικέλ και τον Ισπανό Χουάν Μάτα.

«Οι κατηγορίες για ρατσισμό θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη ζωή μου. Ο Ομπι Μίκελ ξέσπασε. Μπορώ να δω την οργή στα μάτια του. Ο προπονητής της Τσέσλι, Ρομπέρτο Ντι Ματέο, τον κρατάνε. Ο Μίκελ είναι εκτός ελέγχου, προσπαθεί να με πιάσει. Θα σου σπάσω τα πόδια, φωνάζει. Ένας τύπος ασφαλείας ασχολείται με τον Μίκελ, τον απομακρύνει. Αυτό δεν είναι εύκολο, ο Μίκελ είναι δυνατός. Με χτύπησαν προς τα πίσω. Προσπαθώ απλώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Επιτέλους φέυγει. Τι στο διάολο μόλις συνέβη;

Ο Ντι Ματέο επέστρεψε τελικά στο δωμάτιό μου. Όπως κι εγώ, έτρεμε. Μου έδωσε την εντύπωση ότι η Τσέλσι ανησυχούσε για το τι επρόκειτο να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, στην αυτοβιογραφία του η οποία θα κυκλοφορήσει σε 12 ημέρες από σήμερα.

