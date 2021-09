Κριστιάνο Ρονάλντο: «Blackout» στο ντεμπούτο του, για το καλό του αγγλικού ποδοσφαίρου

Το δεύτερο ντεμπούτο του Κριστιάνο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα μεταδοθεί live πουθενά στην Αγγλία. Ο λόγος; Το τηλεοπτικό «blackout», ο ηθικός όσο κι αμφιλεγόμενος κανόνας που διαφυλάσσει την πυραμίδα του αγγλικού ποδοσφαίρου εδώ και δεκαετίες.

Στην Ελλάδα οι φίλοι του ποδοσφαίρου και της Premier League θα είναι συντονισμένοι στους τηλεοπτικούς τους δέκτες κατά τις 17:00, έτοιμοι να παρακολουθήσουν μετά από 12 χρόνια τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αγωνίζεται με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ». Οποιαδήποτε άλλη ώρα και μέρα αν διεξαγόταν το ματς κόντρα στη Νιούκαστλ, τη δυνατότητα αυτή θα είχαν φυσιολογικά και όλοι οι Άγγλοι φίλαθλοι. Η ζώνη 17:00-19:00, όμως, τρεις με πέντε για το Ηνωμένο Βασίλειο, το καθιστά απαγορευτικό.

Ναι, η Μεγάλη Βρετανία θα είναι μία από τις χώρες όπως η Κούβα, το Τουρκμενιστάν και η Βόρεια Κορέα που δεν θα δει κανείς σε live μετάδοση το δεύτερο ντεμπούτο του Κριστιάνο στην Premier League. Συνθήκη αναπόφευκτη, όσο ισχύει το σαββατιάτικο τηλεοπτικό «blackout» στο Νησί.

Πρόκειται για μία παράδοση πέντε και πλέον δεκαετιών σύμφωνα με την οποία δεν μεταδίδονται αγώνες από τις 14:45 ως τις 17:15 (ώρα Αγγλίας), ούτως ώστε να μην υποπροβάλλονται τα ματς των μικρότερων κατηγοριών και να ενθαρρύνονται οι φίλαθλοι να δώσουν το παρών στον αγώνα της τοπικής τους ομάδας.

Στην περίπτωση του Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ, το ματς δεν επιλέχθηκε από το Sky Sports, το BT Sport ή την Amazon, τους τηλεοπτικούς παρόχους της PL ώστε να μεταδοθεί σε ξεχωριστή ζώνη ώρας, αφού δεν ήταν γνωστό κατά την ανακοίνωση του προγράμματος ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα πυροδοτήσει τη «βόμβα» της επιστροφής του στους Κόκκινους Διαβόλους ή ότι θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του κόντρα στις Καρακάξες. Κάπως έτσι, η αναμέτρηση έμεινε στο «πακέτο» των σαββατιάτικων ματς που αρχίζουν στις 17:00.

Ο κανονισμός προβλέπεται στο άρθρο 48 των Αρχών της UEFΑ, με τη δυνατότητα ενός «blackout» 2,5 ωρών το Σάββατο ή την Κυριακή να δίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη.

Μπορεί εύκολα κανείς να συμπεράνει ότι το μέτρο εισήχθη από καταβολής της εκσυγχρονισμένης Premier League, αλλά δεν είναι έτσι. Το «blackout» εγκαθιδρύθηκε σε πρώιμη μορφή στο αγγλικό ποδόσφαιρο από τα '60s, από όταν δηλαδή άρχισαν οι τηλεοπτικές παραγωγές και τοποθετήθηκαν μικρόφωνα και κάμερες στα γήπεδα της First Division. Πρωτεργάτης, μάλιστα, ήταν ο πρόεδρος της Μπέρνλι, Μπομπ Λορντ, ο οποίος έπεισε τους ιθύνοντες της Football League για αυτό το «βέτο», προκειμένου να μην πλήττονται οι μικρότερες ομάδες και να μην επηρεαστεί η προσέλευση στα γήπεδα των χαμηλότερων κατηγοριών. Από το 1987 και την απόκτηση των δικαιωμάτων από την ITV, η FA έθεσε κι επίσημα αυτόν τον κανόνα, που ισχύει ως και σήμερα. Από το «blackout» πολλές φορές προκύπτουν και παράπλευρες απώλειες, αφού αν ένα ματς της La Liga μεταδίδεται από το Sky Sports στις 17:00, θα χαθεί αναγκαστικά το πρώτο 15λεπτο του αγώνα.

Παράλληλα, το «blackout» πρέπει να τηρείται και από τις pubs, οι οποίες απαγορεύεται να προβάλλουν μέσω live-stream τους αγώνες σε αυτό το δίωρο. Αντίθετα, εξαιρούνται οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Το σκεπτικό πίσω από αυτό το μέτρο θέλει τον κόσμο στα γήπεδα, απ' ότι μπροστά στις οθόνες. Όχι, όμως, μόνο για αυτά των 60.000 στην Premier League, αλλά και σε κάθε ρομαντική έδρα με χωρητικότητα 1.000 οπαδούς. Θέλει γεμάτο το «Άνφιλντ», αλλά και το «Rossett Park» της Marine FC που χωράει 3.185 θεατές και μόλις 389 καθήμενους.

Η ώρα των 17:00 αποτελεί την πιο δημοφιλή για τα σαββατιάτικα ματς σε όλες τις αγγλικές κατηγορίες. Από την PL ως την Conference και τις βαθιές ερασιτεχνικές λίγκες. Κι αν, λοιπόν, η αγγλική τηλεόραση έδινε τη δυνατότητα στους περιστασιακούς φιλάθλους να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση τα ματς των ισχυρών, το ντεμπούτο του Κριστιάνο Ρονάλντο ή οποιοδήποτε άλλο μεγάλο ματς που παίζεται την ίδια ώρα, ένα μεγάλο κομμάτι τους θα γυρνούσε την πλάτη στην ομάδα της πόλης.

Αυτό είναι, άλλωστε, το αξιοζήλευτο πνεύμα του αγγλικού ποδοσφαίρου, η στενή σύνδεση των ποδοσφαιρόφιλων με το κλαμπ της μικρής ή μεγάλης πόλης τους, ο ποδοσφαιρικός τοπικισμός που το διατηρεί σε μια σφαίρα μοναδικότητας ως προς την κουλτούρα και την πρόοδο που ακολουθεί.

Πόσο μεγάλη θα ήταν η ζημιά αν δεν υπήρχε το «blackout»; Κανείς δεν ξέρει με ακρίβεια. Σίγουρα, η οικονομική χασούρα θα απειλούσε σε βάθος χρόνου την ύπαρξη των κλαμπ και ολόκληρη την πυραμίδα. Για ένα Σάββατο ίσως οι απώλειες να ήταν ελεγχόμενες. Τι θα γίνει όμως μετά από 10 σερί Σάββατα μέσα στον χειμώνα, που όλο και περισσότερος κόσμος θα έχει την ευκαιρία να μην βγει στο κρύο και να παρακολουθήσει από την άνεση του σπιτιού το μεγάλο ματς, θυσιάζοντας την επίσκεψή του στο γήπεδο του τοπικού κλαμπ;

Η Αγγλία είναι η μοναδική χώρα από τις προηγμένες ποδοσφαιρικά που διαθέτει έναν τέτοιο κανόνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες χώρες υποβαθμίζουν τη βάση της πυραμίδας για τα ματς των επαγγελματικών κατηγοριών. Πολύ απλά, τα ματς της Bundesliga στη Γερμανία μεταδίδονται σταθερά κάθε Σάββατο στις 16:30 (ώρα Ελλάδος). Καμία μικρότερη κατηγορία δεν προγραμματίζει ματς σε αυτή τη ζώνη ώρας, με τα περισσότερα να διεξάγονται νωρίτερα το απόγευμα (14:30 η Τσβάιτε Λίγκα, 15:00 η τρίτη κατηγορία).

Για να εφαρμοστεί το «blackout» σε μία χώρα, άλλωστε, πρέπει να διεξάγονται την ίδια ώρα τουλάχιστον οι μισοί αγώνες των δύο πρώτων κατηγοριών. Στο παρακάτω tweet του δημοσιογράφου του ESPN, Dale Johnson, παρουσιάζονται τα ποσοστά για όλες τις χώρες του Top-5.

In fact, no other top league even qualifies for a blackout. 50% of top 2 divisions must be at same time.



England - 3pm Sat - 73%

Germany - 3.30pm Sat - 28% (all Bund)

France - 3pm Sun - 20% (all Ligue 1)

Italy - 3pm Sun - 15% (all Serie A)

Spain - no simultaneous LaLiga games