Κριστιάνο Ρονάλντο: Μετά από εκείνον το «7» πήρε την... κάτω βόλτα (pic)

Προφανώς κανείς από τους κατόχους του «7» στη φανέλα της Γιουνάιτεντ μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα μπορούσε να συγκριθεί μ' εκείνον. Κι όμως, είναι σοκαριστική η διαφορά στο κομμάτι των γκολ...

Ο CR7 είναι ξανά ένας «κόκκινος διάβολος», επιστρέφοντας στο «σπίτι» του, εκεί που αγαπάει και τον αγαπούν, έπειτα από 12 χρόνια τεράστιων επιτυχιών.

Ο Ρονάλντο που από το απόγευμα της Παρασκευής έχει ταξιδέψει στο Μάντσεστερ για να εγκατασταθεί εκεί και να προπονηθεί με τη νέα εβδομάδα προκειμένου να παίξει με τη Νιούκαστλ στις 11 του μηνός, πήρε πάλι το «7», το οποίο είχε... ταλαιπωρηθεί τρομερά.

Μετά από την πρώτη του θητεία, η οποία ολοκληρώθηκε το 2009, ο Κριστιάνο κατάφερε να σκοράρει 392 φορές!

Έπειτα από εκείνον, το «7» στη φανέλα τους στην Γιουνάιτεντ το πήραν έξι διαφορετικοί άνθρωποι. Από τον Μάικλ Όουεν, στον Αντόνιο Βαλένσια, έπειτα στον Άνχελ Ντι Μαρία, τον Μέμφις Ντεπάι, μέχρι τον Αλέξις Σάντσες και τον Έντινσον Καβάνι.

Και οι έξι συνολικά πέτυχαν 24 τέρματα σε αυτά τα 12 χρόνια!

Τώρα, το «7» επέστρεψε εκεί που γνωρίζει ότι θα απολαύσει όλες τις τιμές...

Since Cristiano Ronaldo left Man Utd in 2009, he scored 392 goals...



Every Man Utd number 7️⃣ after him scored 24 combined 👀



Cavani broke the curse, and gave the number back to its rightful owner 🙏 pic.twitter.com/6ajzAEIQOR