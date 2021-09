Τότεναμ: Φωτιά στο κτίριο του γηπέδου, όπου γίνονται εμβολιασμοί για την Covid-19

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο βόρειο Λονδίνο, ξέσπασε φωτιά στο κεντρικό κτίριο του γηπέδου της Τότεναμ όπου χρησιμοποιείται ως εμβολιαστικό κέντρο για την Covid-19 και χρειάστηκε να γίνει εκκένωση από 300 άτομα. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά, καμία αναφορά για τραυματίες.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στο εννιαώροφο κτίριο του γηπέδου της Τότεναμ, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές του Λονδίνου.



Το κτίριο, που έχει διατεθεί από τους Σπερς ως εμβολιαστικό κέντρο για τον κορονοϊό, εκκενώθηκε εγκαίρως λίγο μετά τις 10 ώρα Αγγλίας, δίχως ευτυχώς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματίας από τα 300 άτομα που βρίσκονταν μέσα.



Μέσα σε μία ώρα, οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα.



NEW: A fire broke out at the Tottenham Stadium this morning at 10am. An emergency evacuation happened with 300 people inside. Firefighters battled with the blaze for close to an hour until they put it out completely. [The Sun] pic.twitter.com/Tp9mWIyQJf