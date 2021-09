Μαχρέζ: Αλλαξε το ξανθό μαλλί του λόγω του προπονητή του στην Αλγερία (pics & vid)

Ο κόουτς της Αλγερίας, Τζαμέλ Μπελμαντί, δεν ενέκρινε την κόμμωση του Ριγιάντ Μαχρέζ αλλά και του Σάιντ Μπενραχμά, γι' αυτό και τους ζήτησε να αλλάξουν χρώμα στα μαλλιά τους.

Πρόσφατα οι δύο ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να βάψουν ξανθά τα μαλλιά τους, όπως ακριβώς είχε κάνει ο Φιλ Φόντεν, κατά τη διάρκεια του Euro.

Ωστόσο, τόσο ο Μαχρέζ της Σίτι όσο και ο Μπενραχμά της Γουέστ Χαμ, εγκατέλειψαν το ξανθό και επέστρεψαν στο φυσικό τους χρώμα. Ο λόγος είναι διότι ο προπονητής της εθνικής Αλγερίας, Τζαμέλ Μπελμαντί, δεν ενέκρινε την κόμμωση τους και ζήτησε να την αλλάξουν άμεσα.

«Υπηρετούν το άθλημα με ένα αξιοσέβαστο στυλ χωρίς περιττά στοιχεία κι ένα βλέμμα που αντικατοπτρίζει τις παραδόσεις και τα έθιμα της αλγερινής κοινωνίας», ανέφερε ο Μπελμαντί σύμφωνα με την Dzair Daily.

🙅🏼‍♂️🇩🇿 Algeria manager Djamel Belmadi requested that Riyad Mahrez and Said Benrahma both remove their blonde hair as part of his discipline for the Algerian national team. pic.twitter.com/035NzWjT8G

Mahrez and Benrahma changing hairstyles before traveling to algeria because the manager has said before that he doesn’t like blonde hair 😭😭 pic.twitter.com/zDBie0ozAz