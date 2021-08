Καμπάκ: Συμπαίκτης των Γιαννούλη και Τζόλη στη Νόριτς (pic)

Με τη φανέλα της Νόριτς θα αγωνίζεται ο Οζάν Καμπάκ, με τη μορφή δανεισμού από την Σάλκε με τον Τούρκο αμυντικό να γίνεται συμπαίκτες με τους Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστο Τζόλη.

Ο Τούρκος διεθνής αμυντικός, ο οποίος την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ καταγράφοντας 13 παιχνίδια, ετοιμάζεται να μετακομίσει ξανά στην Αγγλία αλλά για λογαριασμό της Νόριτς.

Ο Καμπάκ δεν υπολογιζόταν στην Σάλκε κι έτσι οι «βασιλικοί μπλε» αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν με τη μορφή δανεισμού στα «καναρίνια», με τις δύο ομάδες να τα έχουν βρει σε όλα και να απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του παίκτη. Μάλιστα, στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 15 εκατομμύρια ευρώ, με την Σάλκε να διατηρεί το 15% από πιθανή πώληση στο μέλλον.

