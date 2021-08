Νόριτς - Λέστερ: Εκτός αποστολής ο Τζόλης, στον πάγκο ο Γιαννούλης

Ο Χρήστος Τζόλης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι Νόριτς - Λέστερ. Στον πάγκο έμεινε ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Η Νόριτς αντιμετωπίζει τη Λέστερ (17.00) για την 3η αγωνιστική της Premier League και ο Χρήστος Τζόλης δεν κατάφερε τελικά να μπει στην αποστολή, εξαιτίας των ενοχλήσεων που έχει στη γάμπα.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης από την πλευρά του έμεινε στον πάγκο και βασικός είναι ο 20χρονος δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπράντον Γουίλιαμς.



Two changes to last Saturday

Williams and McLean start

Tzolis unavailable pic.twitter.com/dteiNy7teb

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 28, 2021