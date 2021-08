Οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαψε φανέλα του Ρονάλντο λίγο πριν ανακοινωθεί (vid)

Καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο όδευε προς τη Μάντσεστερ Σίτι, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαιγε τη φανέλα που είχε από παλιά με το όνομά του. Τελικά βέβαια ο CR7 κατέληξε στο “Ολντ Τράφορντ”.

Μέχρι νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, όλα έδειχναν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατευθυνόταν προς τη Μάντσεστερ Σίτι. Οπότε, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισθάνθηκαν λύπη και θυμό. Κάπως έτσι λοιπόν, ένας εξ αυτών αποφάσισε ότι δεν το άντεχε αυτό και έβαλε φωτιά στη φανέλα που είχε με το όνομά του.



Βέβαια, λίγες ώρες αργότερα, οι Κόκκινοι Διάβολοι ανακοίνωναν την αδιανόητη επιστροφή του CR7 στο “Ολντ Τράφορντ” και ο βιαστικός οπαδός θα βρισκόταν να αναζητά την αγαπημένη του φανέλα μέσα στις στάχτες.

Jesus, it’s already begun



Also why’s he got Ronaldo on the back of the new United shirt? It was 12 years ago pic.twitter.com/AnaEH5EdAQ