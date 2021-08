Τζόλης - Νόριτς: Το video με το απίθανο ντεμπούτο του

Ο Χρήστος Τζόλης εντυπωσίασε με το ντεμπούτο του, μοίρασε δύο γκολ και δύο ασίστ, και η Νόριτς του ετοίμασε ένα απίθανο video με όλα όσα απίθανα έκανε!

Η Νόριτς ετοίμασε video διάρκειας 3:30'' με όλες τις ενέργειες του εντυπωσιακού Τζόλη, ο οποίος και αναδείχθηκε ΜVP στο ματς με τη Μπόρνμουθ. Ο φορ της Νόριτς ήταν παντού στις φάσεις και πλέον τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του.

What a debut from Christos Tzolis last night!



Here's every single one of his touches pic.twitter.com/w6X96hdT2B