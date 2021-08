Χρήστος Τζόλης: Το δημόσιο «ευχαριστώ» του παππού φίλου της Νόριτς στον 19χρονο εξτρέμ (pic)

Δεν ήταν μόνο η εντός των τεσσάρων γραμμών παρουσία του Χρήστου Τζόλη που προκάλεσε θαυμασμό στο ντεμπούτο του με τη Νόριτς, αλλά και μια εξωαγωνιστική κίνηση που ενθουσίασε έναν πιτσιρικά και τον παππού του.

Το ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλη με τη Νόριτς το βράδυ της Τρίτης (24/8) ήταν τόσο εντυπωσιακό, με τα δύο γκολ και τις δύο ασίστ στο 6-0 επί της Μπόρνμουθ, που... όλος ο κόσμος στην πόλη μιλά γι' αυτόν. Ο 19χρονος τέως εξτρέμ του ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε ίσως να φανταστεί καλύτερο τρόπο να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της νέας του ομάδας σε επίσημο παιχνίδι.

Δεν ήταν μόνο η εντός των τεσσάρων γραμμών παρουσία του που προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και μια κίνηση που ενθουσίασε έναν πιτσιρικά και τον παππού του. Ο Ντέρεκ Μπόσγουελ είναι οπαδός της Νόριτς «σε όλη μου τη ζωή» όπως γράφει στον λογαριασμό του στο Twitter. Το πρωί της Τετάρτης (25/8) θέλησε να μοιραστεί μια πολύ όμορφη ιστορία με πρωταγωνιστές τον εγγονό του και τον Τζόλη.

Έγραψε: «Ο εγγονός μου καθόταν χθες και έφτιαχνε ένα πλακάτ στο οποίο έγραψε: "Τζόλη, σε παρακαλώ μπορώ να έχω τη φανέλα σου;". Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου ο παίκτης το είδε και στο τέλος του αγώνα τον πλησίασε και του του έδωσε τη φανέλα του. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά και ένας υπέροχος τύπος».

My grandson spent yesterday making a poster saying “Tzolis please can I have your shirt” During the second half the player saw this and at the end of the game came over and gave him his shirt.A brilliant footballer but also a lovely guy.