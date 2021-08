Άρσεναλ: Σε 60 ματς ο Αρτέτα έχει 20 ήττες (pic)

Ο Μικέλ Αρτέτα μετράει πλέον 20 ήττες σε 60 παιχνίδια ως προπονητής της Άρσεναλ και οι οπαδοί των «κανονιέρηδων» ζητάνε την άμεση αποχώρησή του.

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Μικέλ Αρτέτα, ειδικά μετά τη νέα ήττα της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Λονδίνου δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τσέλσι (0-2) και την ώρα που ο 39χρονος Ισπανός τεχνικός αναχωρούσε από το «Εμιρέιτς» οπαδοί ζήτησαν να υποβάλει την παραίτησή του.

Πλέον η Άρσεναλ είναι χωρίς βαθμούς στη βαθμολογική κατάταξη της Premier League και παράλληλα στην Αγγλία αναφέρουν ότι το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι (28/08, 14:30) ενδεχομένως να είναι και το τελευταίο του Αρτέτα στην τεχνική ηγεσία των «κανονιέρηδων».

Από την πλευρά του πάντως ο νεαρός προπονητής μετράει 20 ήττες σε μόλις 60 παιχνίδια του ως προπονητής της ομάδας στο αγγλικό πρωτάθλημα, την ίδια στιγμή που ο Αρσέν Βενγκέρ έκανε την 20η ήττα στο 116ο του παιχνίδι, όταν ήταν στην τεχνική ηγεσία της Άρσεναλ.

Το αρνητικό σερί για τον Αρτέτα συνεχίζεται και στα εντός έδρας ματς, καθώς είναι ο προπονητής που έχει χάσει περισσότερα εντός έδρας ματς με την Άρσεναλ, από όσα είχε χάσει ο Αρσέν Βενγκέρ σε 6 χρόνια.

20 - Mikel Arteta suffered his 20th defeat as Arsenal manager in the Premier League, in what was his 60th game - while Arsène Wenger didn’t register his 20th defeat with the Gunners in the competition until his 116th game. Gulf. pic.twitter.com/NRgTaGKFSW