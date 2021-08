Τσέλσι: Κάνει δικό της και τον Κουντέ από την Σεβίλλη (pic)

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ζιλ Κουντέ στην Τσέλσι, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Σεβίλλη, για την απόκτηση του Γάλλου στόπερ.

Διανύουμε τις τελευταίες μέρες της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και η Τσέλσι, μετά τον Ρομελού Λουκάκου, ετοιμάζεται για μία ακόμη ηχηρή μεταγραφική προσθήκη.

Ο λόγος για τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό της Σεβίλλης, Ζιλ Κουντέ για τον οποίο οι δύο ομάδες βρίσκονται στις τελικές διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο νεαρός στόπερ έχει ρήτρα αποδέσμευσης 68 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Τσέλσι δεν είναι διατεθειμένη να δώσει ένα τόσο μεγάλο ποσό. Οι Νερβιονένσες από την πλευρά τους πάντως είναι θετικοί στην παραχώρηση του παίκτη, αρκεί να γεμίσουν τα ταμεία τους με ένα ικανοποιητικό ποσό. Το προσεχές διάστημα πάντως δεν αποκλείεται να υπάρξουν θετικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Μεταξύ άλλων η Τσέλσι επιδιώκει να βρει λύση και με τον Κουρτ Ζούμα, για τον οποίο ενδιαφέρον έχει προκύψει από την Γουέστ Χαμ.

