Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας βασικός και με Μπέρνλι (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ξεκινά βασικός και απέναντι στην Μπέρνλι.

Στην πρεμιέρα, απέναντι στη Νόριτς, ο Κώστας Τσιμίκας έπαιξε ολόκληρο το 90λεπτο, όντας βασικός για πρώτη φορά σε ματς της Premier League.

Ο Κλοπ τον εμπιστεύεται και στην αναμέτρηση με την Μπέρνλι, έχοντας τον και πάλι στην 11άδα.

Ετσι, θα παίξει βασικός για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα και στο Ανφιλντ.

Your Reds to face @BurnleyOfficial at Anfield



James Milner misses out with a slight knock. #LIVBUR