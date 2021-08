Ντε Χέα: Κατάσχεσαν το πανάκριβο αυτοκίνητο του γιατί δεν είχε πληρώσει φόρους (pic)

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον Νταβίντ Ντε Χέα, μετά το δείπνο που είχε με τους συμπαίκτες του σε εστιατόριο στο Μάντσεστερ, καθώς η αστυνομία κατάσχεσε το πανάκριβο αυτοκίνητο του, λόγω απλήρωτων φόρων.

Ο τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ δείπνησε πρόσφατα μαζί με τους συμπαίκτες σε γνωστό εστιατόριο στο Μάντσεστερ. Όταν όμως το γεύμα τελείωσε, ο Ντε Χέα ήρθε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη.

Το σπορ αυτοκίνητο του, Aston Martin Vantage, είχε κατασχεθεί από την αστυνομία του Μάντσεστερ, καθώς ο Ισπανός κίπερ δεν είχε πληρώσει τους ανάλογους φόρους. Ετσι, ο Ντε Χέα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι του με ταξί.

Η Aston Martin Vantage είναι ένα σπορ αυτοκίνητο με κινητήρα 4.0 V8 510 ίππων και προέλευσης AMG (Mercedes), με τιμή εκκίνησης στα 140.000 ευρώ.

