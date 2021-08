Λουκάκου: Ενθουσιασμένος και ορεξάτος στην πρώτη του προπόνηση με την Τσέλσι (vids)

Ετοιμος να τεθεί στη διάθεση του Τόμας Τούχελ είναι ο Ρομέλου Λουκάκου και να αγωνιστεί στο ντέρμπι της Κυριακής (22/08, 18:30) παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο Λονδίνο μόνο μερικές ημέρες.

Επειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ο Βέλγος επιθετικός επέστρεψε στην Αγγλία και την Premier League, για λογαριασμό της Τσέλσι. Οι «μπλε» έβγαλαν 115 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία τους κι έτσι ο Λουκάκου έγινε η ακριβότερη μεταγραφή του συλλόγου.

Ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος δείχνει πλέον να βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση ολόκληρης της ζωής του, άφησε στην άκρη τα νούμερα, έβαλε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια κι έπιασε δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Ορεξάτος και με διάθεση ο Λουκάκου πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την Τσέλσι κι έδειξε ότι βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Μάλιστα, στην Αγγλία αναφέρουν ότι ο Τόμας Τούχελ εξετάζει σε σοβαρό βαθμό να του δώσει φανέλα βασικού στο ντέρμπι της Κυριακής (22/08, 18:30) με την Άρσεναλ.

📸 Romelu Lukaku having his picture taking in front of Chelsea fans at the open training session. pic.twitter.com/TGy38yZREJ