Οι πασούλες ζωής του Μάουντ με τον 6χρονο Τόνι, τον εθνικό ήρωα που κακοποιήθηκε μέχρι ακρωτηριασμού από τους γονείς του (pics & vid)

Ο Μάουντ και τα αστέρια της Τσέλσι έκαναν πραγματικότητα το όνειρο ενός 6χρονου που έμαθε από βρέφος τι σημαίνει εφιάλτης. Η συγκλονιστική ιστορία του Τόνι Χάτζελς, του πιτσιρικά που σε ηλικία 41 ημερών έχασε και τα δύο του πόδια από την κακοποίηση των βιολογικών του γονέων, του Βρετανού ήρωα που μέσω lockdown συγκέντρωσε 1 εκατ. ευρώ για νοσοκομείο του Λονδίνου.

Είναι το βίντεο που θα σου φτιάξει την ημέρα. Ένας διεθνής σταρ του ποδοσφαίρου που αλλάζει πάσες και χαρίζει απλόχερα τη χαρά σε έναν μικρό θαυμαστή του με κινητικές δυσκολίες.

Και είναι η ιστορία που κρύβεται από πίσω και σου κλέβει μονομιάς το χαμόγελο. Μια ιστορία που δεν μπορεί να συλλάβει υγιής ανθρώπινος νους.

Ο 6χρονος Τόνι Χάτζελ, ένα παιδί με προσθετικά μέλη και πατερίτσες για να περπατά, είχε την τύχη να γνωρίσει από κοντά τα ινδάλματά του το πρωί της Κυριακής (15/8). Φανατικός υποστηρικτής των Μπλε, μετά από ενάμιση χρόνο αναμονής της θετής μητέρας του, Πόλα Χάτζελ, λόγω και των περιορισμών του Covid-19, ο σύλλογος τον καλωσόρισε στις τάξεις του για να φωτογραφηθεί με τους αγαπημένους του παίκτες. Έξι χρόνια πριν, όμως, είχε τη βαθιά ατυχία να έρθει στον κόσμο από δύο γονείς-τέρατα.

Σε ηλικία μόλις 41 ημερών, η βιολογική του μητέρα, Τζόντι Σίμπσον και ο βιολογικός του πατέρας, Τόνι Σμιθ, τον κακοποίησαν μέχρι ακρωτηριασμού στο διαμέρισμά τους στην πόλη Κεντ. Το βρέφος υπέστη πολλαπλά κατάγματα που οδήγησαν σε σηψαιμία, με αποτέλεσμα να χάσει και τα δύο του πόδια. Αμέσως μετά τη νοσηλεία του, ο μικρός Τόνι μεταφέρθηκε σε ειδικό τομέα αναδοχών και υιοθετήθηκε από την Πόλα Χάτζελ. Οι βιολογικοί γονείς του καταδικάστηκαν σε 10ετή κάθειρξη το 2018, το μάξιμουμ της προβλεπόμενης ποινής και σύμφωνα με τις τότε αναφορές των ΜΜΕ, έμειναν εντελώς απαθείς κατά την ανακοίνωση της ποινής τους.

Η πραγματική του μητέρα, Πόλα, έκτοτε κάνει έναν μαραθώνιο αγώνα για να του προσφέρει τη ζωή και την υγεία που του στέρησαν τα δύο «τέρατα». Οργανώνει εκστρατείες, συνεργάζεται με ανεξάρτητους φορείς για να βοηθήσει κάθε κακοποιημένο παιδί που μεγαλώνει υπό ανάλογες συνθήκες. Κατηγόρησε ευθέως το δικαστικό σύστημα για την πρόνοια που (δεν) έδειξαν στην υπόθεση του γιου της. Και δυστυχώς, τα προβλήματα υγείας του μικρού Τόνι δεν έχουν εκλείψει. Λίγες μέρες πριν την επίσκεψη στο προπονητικό της Τσέλσι, η Πόλα έμαθε ότι ο μικρός Τόνι πρέπει να υποβληθεί σε νέα επέμβαση στο σαγόνι, το οποίο «μίκρυνε» μετά τα απάνθρωπα χτυπήματα των βιολογικών του γονέων που τον έστειλαν στην εντατική.

«Έκλαψα ξανά σήμερα, ήταν δάκρυα θυμού για το αγόρι μας που δεν θα έπρεπε να περνάει τίποτα από αυτά που περνάει, αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο κτήνη. Φαίνεται πως δεν υπάρχει σημείο στο σώμα του που να μην προκάλεσαν μακροχρόνιες βλάβες.

Κάθε μέρα το όμορφο αγόρι μας βιώνει τον πόνο και τα δεινά στα οποία τον υπέβαλαν. Σήμερα είμαι τόσο απελπισμένη και θυμωμένη, αλλά δεν θα το δείξω στο πανέμορφο αγόρι μου.

(Οι θετοί γονείς του μικρού Τόνι)

Θα συνεχίσω να χαμογελώ και να προχωράω όπως κάνει εκείνος. Είναι ο ήρωας μου κάθε μέρα που περνά και ό,τι κι αν του παρουσιάζεται εκείνος λέει "οκ, ας το κάνουμε", όπως ακριβώς αυτή η εικόνα με τις δεκάδες εξετάσεις αίματος στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα.

Είναι τόσο λάθος και το δικαστικό μας σύστημα πρέπει να αλλάξει για τη γενικότερη δικαιοσύνη όλων των μικρών Τόνι εκεί έξω».

This video 5 years ago of shows not only then his strength & determination but the damage to his legs before amputation



Our justice system needs to change especially cases in the media this week of child cruelty & neglect@TomTugendhat@BorisJohnson@RobertBuckland #TonysLaw pic.twitter.com/r1ZPuZIQoj — Tony Hudgell BEAR @bearsjourney (@paula_hudgell) August 9, 2021

Η ασύλληπτη εκστρατεία 1 εκατ. ευρώ του μικρού Τόνι εν μέσω lockdown

Ο μικρός Τόνι δεν είναι απλά ένας ήρωας της ζωής, αλλά ένας τιμημένος ήρωας του Κεντ και της Μεγάλης Βρετανίας. Τον Ιούνιο του 2020, ολόκληρη η χώρα συντονίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες για να δει το 5χρονο αγόρι με τα κινητικά προβλήματα να διανύει 10 χιλιόμετρα με τις πατερίτσες στο χωριό του, Kings Hill.

Ο πιτσιρικάς έλαβε την έμπνευση από τον θρυλικό Κάπτεν Τομ Μουρ, ο οποίος τον Απρίλιο του 2020, ανήμερα των 100ών γενεθλίων του είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 30 εκατ. ευρώ για το εθνικό σύστημα υγείας, διανύοντας με τον περιπατητήρα «Π» 100 μέτρα έξω από το σπίτι του. Αρχικά, ο στόχος του μικρού ήταν να μαζέψει το ποσό των 500 λιρών. Σύντομα, όμως, το ενδιαφέρον του κόσμου γιγαντώθηκε και οι δωρεές πολλαπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τελικά το 1 εκατ. ευρώ, ποσό που δόθηκε εξ ολοκλήρου στο παιδικό νοσοκομείο «Evelina» του Λονδίνου, που τον είχε βοηθήσει στην αποκατάσταση από τα τραύματά του ως κακοποιημένο βρέφος.

(Ο μικρός Τόνι πανηγυρίζει τον δικό του θρίαμβο μετά τα 10 χιλιόμετρα, στην αγκαλιά των γονιών του. Photo Credits: Getty Images)

Ο μικρός Τόνι το 'πε και το 'κανε, περπάτησε τα 10 χιλιόμετρα και το όνομά του αναγράφηκε με λαμπερά γράμματα στο «Piccadily Circus». Φυσικά, η πράξη του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παίκτες της Τσέλσι. Ο αρχηγός, Θέσαρ Αθπιλικουέτα τού εξέφρασε μέσω twitter πόσο περήφανος είναι για εκείνον.

«Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Τι υπέροχο μικρό αγόρι είσαι και πόση έμπνευση μας χαρίζεις. Συνέχισε έτσι. Όλοι μας στην Τσέλσι βρίσκονται στο πλευρό σου φίλε μου».

Tony Bear! I am so proud of you! What an inspiring young boy you are. Keep going!

Everyone at @ChelseaFC is behind you my friend https://t.co/ttCA6DAXfa — César Azpilicueta (@CesarAzpi) June 6, 2020

Κι αυτό έγινε πράξη και τυπικά στο προπονητικό κέντρο του Cobham. Εκεί που ο Μέισον Μάουντ και οι συμπαίκτες του έπαιξαν μαζί με τον Τόνι, πήραν λίγη από αυτή την έμπνευση που «εκπέμπει» το 6χρονο παιδί και από τη μεριά τους, τον «πότισαν» με ανεκτίμητη ποσότητα δύναμης και ευτυχίας, για αυτό το δύσβατο ταξίδι που του έλαχε και που αποκαλεί «ζωή».