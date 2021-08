Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς: Οπαδοί έδειραν... δικό τους σε απίστευτο ξύλο (vid)

Μαζί με τους αγώνες του πρωταθλήματος στην Αγγλία ξεκίνησαν και τα επεισόδια. Δείτε τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... εν δράσει!

Η Premier League ξεκίνησε και μαζί μ'αυτήν, άρχισαν και τα... όργανα.

Συγκεκριμένα, οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λιντς έπαιξαν απίστευτο ξύλο! Μάλιστα, όπως θα δείτε στο βίντεο που θα δείτε, οι οπαδοί φαίνεται να χτυπούν αρχικά δικό τους. Στη συνέχεια το συνειδητοποιούν και συνεχίζουν τη... δράση.

Ιδού το βίντεο με τις συμπλοκές, που τραβήχτηκε μέσα από καφέ:!

Looks like Man Utd and Leeds fans are having fun #mufc #lufc #avfc pic.twitter.com/WJQ87cSEt4