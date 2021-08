Ο Λουκάκου έχει κοστίσει τα περισσότερα χρήματα σε μεταγραφές στην ιστορία

Εκτός από την ακριβότερη αγορά της Τσέλσι, ο Ρομέλου Λουκάκου αποτελεί πλέον και τον παίκτη για τον οποίο έχουν ξοδευτεί τα περισσότερα χρήματα σε μεταγραφές στην ιστορία! Δείτε ποιους ξεπέρασε ο Βέλγος και το σχετικό Top-10.

Η επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου στην Τσέλσι μετά από οκτώ χρόνια είναι γεγονός. Και για να καταστεί εφικτή, οι Μπλε του Ρόμαν Αμπράμοβιτς υποχρεώθηκαν να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ μεταγραφής στην ιστορία του κλαμπ. Τα 115 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στην Ίντερ συνιστούν μακράν της δεύτερης την ακριβότερη αγορά των Λονδρέζων και παράλληλα εκτοξεύουν το συνολικό κόστος του Βέλγου στράικερ σε μεταγραφές στην καριέρα του στα 327,5 εκατομμύρια ευρώ!

Με αυτόν τον δυσθεώρητο αριθμό, ο Λουκάκου σκαρφάλωσε από την 3η θέση στην κορυφή της λίστας με τους παίκτες που έχουν κοστίσει περισσότερα χρήματα σε μεταγραφές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, προσπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο (230 εκατ. ευρώ) και τον μέχρι πρότινος Νο1 Νεϊμάρ, που μόλις με δύο μεταγραφές στην καριέρα του είχε φτάσει στα 310 εκατομμύρια ευρώ (222 από τη Μπαρτσελόνα στην Παρί Σεν Ζερμέν).

