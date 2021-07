Τότεναμ: Θα τεστάρει την είσοδο οπαδών στο γήπεδο με πιστοποιητικό εμβολιασμού (vid)

Η Τότεναμ θα γίνει η πρώτη ομάδα της Premier League που θα επιχειρήσει να εφαρμόσει το πλάνο εισόδου των οπαδών της στο γήπεδο με πιστοποιητικό εμβολιασμού, στα προσεχή φιλικά ματς των ανδρών και των γυναικών.

Τα «σπιρούνια» φαίνεται ότι θέλουν σε οργανωτικό επίπεδο να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για την ημέρα που ο κόσμος θα πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο με τον έλεγχο του πιστοποιητικού εμβολιασμού του στην είσοδο της κάθε θύρας.

Στα φιλικά... ντέρμπι με την Άρσεναλ, τόσο για την ομάδα των ανδρών, όσο και γι' αυτή των γυναικών, οι οπαδοί που θα βρεθούν στο γήπεδο θα πρέπει να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό και να το επιδείξουν στην είσοδο, σε ένα πρώτο τεστάρισμα από πλευράς συλλόγου ενόψει όσων θ' ακολουθήσουν μέσα στη σεζόν...

