Ρούνεϊ: Τραυμάτισε ποδοσφαιριστή του και τον αφήνει τρεις μήνες εκτός!

Όλα στραβά κι ανάποδα για τον Γουέιν Ρούνεϊ που κατάφερε ως προπονητής να τραυματίσει τον μέσο της Ντέρμπι Κάουντι, Τζέισον Νάιτ και να τον αφήσει εκτός δράσης για τρεις μήνες!

Έπειτα από τις δηλώσεις πως «δεν ξέρω αν θα έχω ομάδα να κατεβάσω στην έναρξη του πρωταθλήματος αν δεν κάνουμε μεταγραφές» και το ζήτημα με τις ντροπιαστικές φωτογραφίες από νυχτερινά του τερτίπια, ο Γουέιν Ρούνεϊ συνεχίζει σε κατηφορική πορεία στην Ντέρμπι Κάουντι.

Στην προπόνηση της Δευτέρας κι ενώ έχει μονάχα εννέα επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, με δυο τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή, ο θρύλος της Γιουνάιτεντ έκανε τάκλιν και τραυμάτισε τον χαφ της ομάδας του, Τζέισον Νάιτ!

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τρεις μήνες!

Knightmare. Wayne Rooney under further scrutiny after training ground tackle leaves #dcfc midfielder Jason Knight out for up to 12 weeks with ankle injury https://t.co/JDWmzY7yAe