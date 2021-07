Νόριτς: Ο Φάρκε ανανέωσε ως το 2025 (pic & vid)

Για τέσσερα ακόμη χρόνια θα συνεχίσει στον πάγκο της Νόριτς ο Ντάνιελ Φάρκε, ο οποίος αποτελεί πια τον 12ο μακροβιότερο τεχνικό στις τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες του Νησιού

Νόριτς και Ντάνιελ Φάρκε συνεχίζουν μαζί. Ο Γερμανός τεχνικός που αναμόρφωσε την εικόνα της ομάδας και την οδήγησε δύο φορές από την Championship στην Premier League υπέγραψε επέκταση συμβολαίου ως το καλοκαίρι του 2025 και θα προσεγγίσει έτσι 10ετία στον πάγκο των Καναρινιών, έχοντας προσληφθεί το 2017.

Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, ο νέος προπονητής του Δημήτρη Γιαννούλη έχει κρατήσει αήττητη τη Νόριτς στα 132 από τα 195 ματς που έδωσε (85 νίκες, 47 ισοπαλίες, 63 ήττες) και πλέον, ο στόχος είναι να παρατείνει την παρουσία της στα «σαλόνια» για συνεχόμενες σεζόν.







