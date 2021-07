Έβερτον: Ανακοίνωσε και Μπέγκοβιτς ως το 2023 (pic & vid)

Την τριάδα των τερματοφυλάκων της για τη νέα σεζόν συμπλήρωσε η Έβερτον, με την απόκτηση του πολύπειρου Ασμίρ Μπέγκοβιτς για 1+1 χρόνια.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ είναι το αδιαμφισβήτητο Νο1 της Έβερτον, ειδικά μετά το απίθανο Euro που έκανε με τη φανέλα της Αγγλίας. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός θα είναι δυνατός, αφού πέραν του ταλαντούχου Πορτογάλου, Ζοάο Βιρζίνια, τα Ζαχαρωτά θα έχουν και επίσημα στην ιεραρχία τους τον Ασμίρ Μπέγκοβιτς.

Ο 34χρονος Βόσνιος κίπερ έμεινε ελεύθερος από τη Μπόρνμουθ και υπέγραψε στους Τόφιζ για 1+1 χρόνια, μεγαλώνοντας έτσι τη λίστα των ομάδων του Νησιού που έχει αγωνιστεί στις 8 (Τσέλσι, Στόουκ, Πόρτσμουθ, Μάκλσφιλντ, Γέοβιλ, Ίπσουιτς οι άλλες έξι).

Πλέον, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, που ανακοίνωσε και τον Άντρος Τάουνσεντ, κινείται για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντεμαράι Γκρέι.

