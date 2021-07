Γκίλμουρ: Από την Τσέλσι στη Νόριτς

Επισημοποιήθηκε από τη Νόριτς η απόκτηση του Μπίλι Γκίλμουρ με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι, με τον νεαρό χαφ των «μπλε» και της Σκωτίας να γίνεται συμπαίκτης του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο Γκίλμουρ που εντυπωσίασε και στο ντέρμπι της Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ», ολοκλήρωσε την μετακίνησή του στη Νόριτς με τη μορφή δανεισμού.

Ο νεαρός χαφ, Πρωταθλητής Ευρώπης με τους «μπλε», θα βρίσκεται στην ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε τη νέα σεζόν, με τα «καναρίνια» να έχουν επιστρέψει στην Premier League.

Υπενθυμίζεται πως ο Γκίλμουρ είχε διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό, είχε απουσιάσει από το τρίτο και τελευταίο ματς της Σκωτίας στο φετινό Euro, όμως είχε φροντίσει να καταθέσει τα διαπιστευτήριά του σε αυτό το επίπεδο και ν' αναδειχθεί MVP στην αναμέτρηση με τα «τρία λιοντάρια».

Billy Gilmour will spend the 2021/22 season on loan in the Premier League with Norwich City. ✍️



Good luck, @billygilmourrr! 👊